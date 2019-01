Moção de censura a May em vias de ser chumbada. Vem aí um novo referendo ao Brexit?

É pouco provável que a moção de censura ao Governo de Theresa May, apresentada por Jeremy Corbyn na terça-feira, seja aprovada no Parlamento britânico.

A votação, que acontece esta tarde, pelas 19h00, conta já com o voto contra do Partido Unionista Democrático (DUP) da Irlanda do Norte. O DUP anunciou publicamente que vai rejeitara proposta do Partido Trabalhista, liderado por Corbyn.

Uma rejeição da moção de censura no Parlamento aumentará a pressão sobre Jeremy Corbyn, que declarou que, se não conseguir derrubar o Governo com uma moção, apoiará a realização de um segundo referendo à saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra britânica já veio defender que um segundo referendo sobre o Brexit daria origem a "mais dois meses de incerteza e divisões".

O correspondente da TSF em Londres, Emanuel Nunes, faz a antevisão da moção de censura a Theresa May, que é votada esta tarde

Theresa May tem enfrentado uma forte oposição externa, mas também interna. Esta terça-feira, os deputados britânicos rejeitaram o acordo negociado pelo Governo de May para a saída do Reino Unido da União Europeia, numa votação com 432 votos contra e apenas 202 a favor.

Entre os 432 votos contra, estão os votos de 118 deputados do Partido Conservador, que rejeitam o acordo conseguido por May.

Já em dezembro, 117 conservadores votaram contra a continuação de Theresa May na liderança do partido.

A primeira-ministra britânica tem agora três dias para voltar ao Parlamento e explicar qual a estratégia que vai adotar para dar resposta ao chumbo do acordo conseguido com Bruxelas.