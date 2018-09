Morte de vocalista dos The Cranberries foi acidental

A morte de Dolores O'Riordan , vocalista dos The Cranberries, foi acidental e aconteceu devido a uma intoxicação alcoólica seguida de afogamento, revelou a investigação policial divulgada pela Reuters.

A artista de 46 anos estava com excesso de álcool no sangue e morreu afogada na banheira de um hotel em Londres, onde foi encontrada no passado mês de janeiro.

A dúvida sobre um possível suicídio chegou a ser ponderada, mas as autoridades desmentiram essa possibilidade.

Recorde-se que a vocalista do grupo irlandês estava em Londres para participar numa pequena sessão de gravação de músicas em estúdio quando morreu.