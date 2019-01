"Não fomos suficientemente solidários com a Grécia", admite Juncker

Jean-Claude Juncker admite que a Europa não foi suficientemente solidária com a Grécia. Numa cerimónia no Parlamento Europeu para assinalar os 20 anos do euro, o presidente da Comissão Europeia apontou erros cometidos durante a última crise.



Juncker lamentou que Bruxelas tenha seguido o caminho recomendado pelo FMI, sublinhando que a Europa tinha capacidade para resolver os seus problemas sem a colaboração de terceiros.



"Lamento que tenhamos dado demasiada importância ao Fundo Monetário Internacional. A Europa tinha músculo suficiente para resistir sem a interferência do FMI na crise que surgia. Da mesma forma, arrependo-me da falta de solidariedade para com aquilo que chamamos de crise grega. Não fomos suficientemente solidários com a Grécia. Nós insultámos a Grécia de forma encoberta. Agora, fico satisfeito por ver a Grécia, Portugal e outros países recuperarem um lugar entre as democracias europeias."



Quando a crise financeira começou, Jean-Claude Juncker era presidente do Eurogrupo. Agora preside à Comissão Europeia.