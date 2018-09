"Não haverá uma ofensiva em Idlib", garante ministro russo

Pode ser uma esperança para os milhões de civis que vivem na cidade síria de Idlib.

Um acordo de cessar-fogo alcançado esta segunda-feira pode travar a ofensiva das tropas governamentais contra os rebeldes. A garantia foi dada pelo ministro da defesa russo, que afirmou que não haverá uma operação militar em Idlib.

O acordo surgiu depois de um encontro entre o presidente russo e o homólogo da Turquia. Valdimir Putin e Recep Erdogan anunciaram que será criada uma zona desmilitarizada entre as posições rebeldes e as tropas do governo sírio no terreno. O objetivo é retirar todo armamento pesado.

As Nações Unidas têm vindo a apelar a uma solução que impeça a ofensiva porque estão em risco as vidas de mais de três milhões de civis na região.