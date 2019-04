Nasceu o Macaulay Culkin Pires Machado

Como acontece com qualquer família abençoada com o nascimento de um bebé, os Pires Machado, de Botucatu, cidade no interior do estado de São Paulo, estão uma alegria só.

Ainda por cima, o filho, saudável e lindo, chama a atenção de toda a gente: "Já nasceu famoso", conta o pai, Kaique Machado, de 23 anos. "É por causa do nome, bem diferente, original", completa Brenda Pires, a mãe, de 21.

Naquele dia foram registados em Botucatu um Gabriel, um Enzo, os nomes mais na moda no Brasil, e até um Corinthienzo, filho, como o nome indica de um fanático adepto do popular Sport Clube Corinthians Paulista.

"Mas quando souberam o nome do nosso foi um alvoroço", diz Brenda.

O menino chama-se Macaulay Culkin Pires Machado, uma vez que Kaique e Brenda assistiram aos filmes da franquia Sozinho Em Casa mais de 10 vezes, gabam-se.

"Sempre adorei aquele ator mas não sabia sequer o nome dele", confessa Brenda. "Sim, a ideia foi minha, até queria colocar só Macaulay mas a minha mulher gostou também do Culkin", acrescentou Kaique. Macaulay Culkin, o original, tem 28 anos.

O problema são os tios e os avós que teimam em chamar Macaulei e Culquim, para desespero dos pais. A maioria dos familiares até já concordou com o diminutivo Máque.

Uma coisa é certa, ninguém naquela babada família larga o moleque por um minuto sequer. Ninguém, portanto, o deixa ficar um minuto sequer Sozinho Em Casa.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.