Natalie Portman faz veterinária na capital nacional do milho!

A orgulhosa cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais, conhecida como capital nacional do milho, tem uma nova fornada de calouros de veterinária. Pelo menos, é o que se depreende dos outdoors espalhados pela cidade com imagens de jovens alegres com as caras pintadas e o cabelo rapado, o símbolo dos calouros praxados pelos veteranos.

Uma das calouras dos outdoors, bonita ao ponto de até parecer estrela de Hollywood, está ainda mais alegre que os demais - mesmo sem cabelo e com um VET, abreviatura de veterano, estampado na testa.

Sucede que transeuntes mais atentos de Patos de Minas, ao passarem na frente dos outdoors, não deixaram de se lembrar, por alguma razão, de Cisne Negro, o premiado filme de 2010 de Darren Aronofsky, e, sobretudo, de V de Vingança, película distribuída cinco anos antes.

Nesse filme, passado num futuro distópico, a protagonista, a atriz israelita Natalie Portman, que ganharia um Oscar em Cisne Negro, surgia de cabelo rapado. E era a cara da menina recém entrada em veterinária na capital brasileira do milho...

Foto: G1

É o que dá trabalhar com bancos de imagens na internet. "Trabalhávamos há dez meses com esta agência de publicidade e nunca tinha acontecido", disse o diretor do colégio. "É lamentável mas estava muito difícil encontrar imagens de mulheres carecas felizes...", justificou a empresa.

Há uns anos foi a vez do antigo primeiro-ministro português José Sócrates aparecer involuntariamente como modelo fotográfico em outdoors de uma empresa do Rio de Janeiro.