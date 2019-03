Navio afundou-se com 2200 toneladas de combustível e dois mil carros de luxo no porão

O navio de carga italiano, "Grande America", sofreu um incêndio no dia 10 de março, a 290 quilómetros da costa francesa, e veio a afundar-se no Golfo da Biscaia, na tarde de dia 12. Atualmente encontra-se a 4600 metros de profundidade. A embarcação da empresa Grimaldi seguia de Hamburgo, na Alemanha, para Casablanca, em Marrocos, com 365 contentores a bordo. Destes, 45 continham materiais perigosos e os restantes transportavam 2210 veículos, entre Audis e Porsches.

Segundo a página Carscoops , especializada em notícias do setor automóvel, perderam-se quatro Porsche 911 GT2 RS, destinados ao Brasil um modelo que foi descontinuado em fevereiro deste ano. A empresa alemã já enviou uma carta aos donos lesados, garantindo que a produção do modelo seria especialmente reativada em abril, a fim de remediar a situação.

Os 26 membros da tripulação e um passageiro foram salvos pelas autoridades francesas e inglesas, mas teme-se que o naufrágio venha a contaminar o oceano com 2200 toneladas de combustível.

Como conta à BBC o vice-almirante Jean-Louis Lozier, os danos serão "muito localizados" e "não haverá consequências graves para o ambiente", uma vez que a maior parte do material poluente já terá ardido.

No entanto, o diretor do Centro de Estudos Oceânicos do Instituto Católico de Paris, Christian Buchet, afirma que o impacto do derrame ainda se poderá fazer sentir. "Tudo o que ardeu - os contentores, os barris de ácido clorídrico e sulfúrico - e que não desapareça, irá subir para a atmosfera."

As causas do incêndio ainda não foram apuradas, mas julga-se que tenha deflagrado no convés dos carros.

A página do Twitter da Atlantic Maritime Prefect, agência marítima do Governo francês, que acompanha os trabalhos de limpeza em curso, mostra a área afetada a azul.

A mesma fonte anuncia que já foi retirada mais de uma tonelada de petróleo do mar.

Segundo o jornal, Maritime Helrald , especializado em notícias marítimas, as operações de limpeza estão sob a alçada das autoridades francesas, que mobilizaram quatro navios da Marinha para o local, e que estão a ser apoiados pelo mesmo número de navios espanhóis.