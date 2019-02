Navio espanhol tenta expulsar barcos de Gibraltar e acaba confrontado por britânicos

Um navio de guerra espanhol tentou expulsar os navios comerciais civis que estavam ancorados em Gibraltar, mas acabou por ser afastado pela marinha britânica.

Foi um novo momento de tensão no porto estratégico da Península Ibérica sob jurisdição britânica desde 1713, momentos cada vez mais comuns na eminência do Brexit, depois de o governo de Espanha ter anunciado que passará a tratar Gibraltar como "uma colónia" depois da saída do Reino Unido.

Segundo a Reuters, o navio espanhol acabou por desistiu de expulsar os barcos civis quando se aproximou do local um navio de guerra britânico.

A embarcação espanhola ordenou aos barcos que saíssem do porto mas estes mantiveram-se ancorados. Com a chegada de um navio militar britânico, os espanhóis afastaram-se, lentamente e mantendo sempre a postura de hostilidade, com as armas bem à vista.