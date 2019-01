Em negociações para terminar shutdown, Trump coloca solução nas mãos dos democratas

O Presidente norte-americano, Donald Trump, informou este sábado que as negociações para reabrir serviços governamentais continuam este fim de semana e repetiu que os seus adversários políticos têm de aprovar fundos para o muro fronteiriço com o México.

"Equipas estão a negociar este fim de semana", escreveu Trump na sua conta de Twitter, depois de várias mensagens sobre o 'shutdown' (encerramento de serviços governamentais), que se iniciou há 15 dias.

Trump considerou que os democratas podem solucionar a situação "em muito pouco tempo", já que "tudo o que têm que fazer é a provar uma segurança fronteiriça real", incluindo o muro com o México.

Este é um cenário desejado por todos, excetuando "traficantes de droga, de pessoas e os criminosos", acrescentou.

Os serviços governamentais estão parcialmente encerrados desde o passado dia 22, devido a uma negociação entre republicanos e democratas no Congresso norte-americano e que foi suspensa devido à falta de acordo para o financiamento do muro com o México.

Trump tem insistido na necessidade de o orçamento incluir mais de cinco mil milhões de dólares para o muro, o que tem sido negado pelo Congresso.

A câmara baixa, agora sob liderança da democrata Nancy Pelosi, aprovou na quinta-feira projetos de financiamento para resolver o impasse, mas deixou de fora recursos para o muro.

Agora, espera-se uma decisão do Senado, de maioria republicana.

O encerramento parcial afeta agências de dez departamentos do executivo e cerca de 800.000 dos 2,1 milhões de trabalhadores federais estão sem receber salário.