A Nestlé, a Disney e outras grandes empresas estão a retirar os seus anúncios do YouTube por temerem que estejam a ser transmitidos em vídeos explorados por redes de pedofilia softcore.

O problema já era conhecido, mas um vídeo publicado pelo blogger Matt Watson no último domingo voltou a despertar atenção mundial para o caso.

Os vídeos com crianças publicados no YouTube com intenções inocentes - filmagens domésticas, de menores a fazer "desafios", a comer gelados, em piscinas ou na praia, de ginástica ou ioga - são alvo de comentários inapropriados.

Os utilizadores da plataforma também destacam os momentos em que as crianças estão em "posições sexualmente sugestivas" e podem mesmo partilhar os vídeos em plataformas de pedofilia explícitas.

A Nestlé, a Disney, a Dr. Oetker, e a Epic Games, criadora do popular jogo online Fornite, já tinham no passado suspendido temporariamente os seus anúncios no Youtube por estarem a ser exibidos antes de vídeos com crianças.

Voltaram agora a faze-lo depois de Matt Watson expor o problema num vídeo com mais de quase dois milhões de visualizações ter motivado uma onda indignação nas redes sociais.

Segundo a CNN, o Youtube garantiu "agiu de imediato, eliminando contas e canais, reportando atividades ilegais às autoridades e desativando os comentários de dezenas de milhares de vídeos com menores".

"Vamos continuar a trabalhar para melhorar e detetar abusos mais depressa", disse um porta-voz da plataforma.