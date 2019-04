Netanyahu perto da reeleição. Oposição já reconheceu a derrota

O principal opositor do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o partido Azul e Branco, já reconheceu a derrota nas eleições legislativas que decorreram esta terça-feira.

"Não vencemos esta ronda. Na oposição, vamos fazer a vida negra ao Likud [partido de Netanyahu]", afirmou numa declaração televisionada Yair Lapid, o número dois do partido centrista liderado pelo antigo chefe militar Benny Gantz, que concorria contra Netanyahu para o lugar de primeiro-ministro.

Netanyahu parece ter reunido condições para continuar no poder com o apoio dos partidos de direita religiosos. O The Guardian adianta que, com 97% dos votos contados, tanto o Likud como o partido Azul e Branco conquistram 35 assentos parlamentares entre os 120 disponíveis. Juntos, os partidos à direita conquistaram 65 lugares, número que assegura uma maioria.

O ex-militar, de 69 anos, foi eleito para o cargo pela primeira vez em 1996 e pode tornar-se no político israelita com mais anos de poder já neste verão. "Esta é uma noite de tremenda vitória. Tremenda", dizia Netanyahu ainda antes das primeiras contagens de votos. "Já comecei a negociar com os líderes dos partidos à direita, os nossos parceiros naturais", anunciou.

Trump já deu os parabéns

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já terá ligado, segundo Netanyahu, diretamente do Air Force One para lhe dar os parabéns.

No Twitter, Trump também já celebrou a vitória de Netanyahu.