Nicolás Maduro diz não ao ultimato e rejeita eleições livres

O Presidente da Venezuela recusa o ultimato feito por alguns países europeus para convocar eleições livres no espaço de oito dias. Em entrevista à CNN Turquia, Nicolás Maduro diz que a Europa está a cometer um erro com a Venezuela e garante que está disponível para o diálogo com Juan Guaidó e faz criticas constantes aos aos Estados Unidos da América.

As críticas aos EUA são o pano de fundo da entrevista de Nicolás Maduro. O presidente de Venezuela acusa Donald Trump de estar a promover uma tentativa de golpe de estado e lamenta que os norte-americanos vejam o país como um quintal dos estados unidos.

Mira apontada também à Europa, Maduro diz que os países europeus estão a ser arrogantes e a cometer um erro grave com a Venezuela.

Maduro diz ainda que devem retirar o ultimato para convocar eleições livres dentro de oito dias e que as elites da Europa não refletem a opinião do povo europeu.

O presidente garante que esta disponível para dialogar com Juan Guaidó mas sem violar a Constituição e que está disposto a lutar pela democracia na Venezuela para continuar no poder.

Maduro diz estar aberto ao dialogo com Juan Guaidó, mas sem violar a Constituição.

O presidente da Venezuela diz estar aberto ao diálogo com Guaidó, mas sem violar a Constituição.