"Ninguém faz um esforço para desfazer esse mito de que estamos perante uma invasão"

Foi um dos temas mais abordados nas sessões do Summer CEmp, ao longo de quatro dias, em Marvão: a situação dos migrantes e refugiados. Marisa Matias, que abriu o dia, nos jardins do Castelo de Marvão, falou com a TSF apontando o dedo a várias instituições europeias: "têm responsabilidade absoluta."

Os populismos, a desertificação do Interior, o uso do plástico e o mercado digital foram alguns dos vários motivos de discussão na universidade de verão da Comissão Europeia, que foi apelidada por todos, jovens e Representação da Comissão em Portugal como um sucesso.