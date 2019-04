Uma frase da ministra da Agricultura do Brasil dita durante um depoimento na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados gerou controvérsia e reações acaloradas no país. Disse ela, a meio do seu raciocínio sobre a importância do setor agrícola na economia nacional, que no Brasil não há muita fome porque há muita manga.

"Agricultura para países que tiveram guerra, que passaram fome, é questão de segurança nacional. Nós nunca tivemos guerra, nós não passamos muita fome porque temos manga nas nossas cidades, nós temos um clima tropical. Nós temos miséria, e precisamos tirar o povo da miséria".

A frase de Tereza Cristina, que é, juntamente com a titular dos direitos humanos, Damares Alves, uma das duas mulheres no executivo de Jair Bolsonaro, foi mal recebida também pelo facto dela ser milionária. O seu património pessoal declarado é de cerca de seis milhões de reais, perto de 1,5 milhões de euros, mas Tereza pertence ao clã Corrêa da Costa, que governou por gerações o estado do Mato Grosso do Sul e é dono de um dos maiores impérios latifundiários da região com fortuna incalculável.

Tereza, que antes de subir a ministra, liderava a poderosa bancada ruralista da Câmara dos Deputados, um grupo suprapartidário também conhecido na gíria de Brasília por Bancada do Boi que defende o interesse dos grandes latifundiários e pecuaristas do Brasil.

no momento da posse, a ministra fora notícia por se ter descoberto que entre os seus principais doadores de campanha estão os mais fortes comerciantes de agrotóxicos no país. O que lhe valeu a sugestiva alcunha de Rainha, ou Musa, do Veneno.