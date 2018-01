No Oregon já se pode pôr gasolina no próprio carro. Mas há habitantes com medo

É uma novidade tão grande que até abriu noticiários. Por quase todo o Oregon passou a ser possível serem os próprios condutores a porem combustível nos seus carros.

Nas regiões rurais daquele estado, aquelas com menos de 40 mil habitantes, passou a haver estações de serviço onde os condutores são incentivados a dirigirem a viatura até à estação de serviço, travar devagarinho, parar e desligar o motor. Depois é preciso sair do carro e caminhar até à mangueira com a qual se vai pôr gasolina.

O self-service vai chegar ao Oregon, mas os habitantes daquele estado norte-americano estão com medo do que possa acontecer

O melhor da TSF no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade TSF. Subscrever

Pode parecer uma coisa simples, mas aparentemente não é.

Na net, são vários os relatos de habitantes do Oregon que contam histórias de horror em estações de serviço quando tiveram que pôr gasolina nos seus carros em viagens para fora do seu estado.

Uns não sabem que é suposto apertar o gatilho, outros têm medo que o combustível comece a sair do carro quando o depósito estiver cheio e depois há quem não saiba que é suposto fechar a tampa do reservatório.

No canal KGW, a reportagem foi falar com um funcionário das bombas de gasolina um homem de meia idade cuja função é encher o depósito de um qualquer carro quando alguém lhe diz "é para atestar, por favor". Victor Albardo garante que tem uma profissão complicada, "principalmente quando está frio e vento". O homem sublinha inclusivamente que a "chuva na cara" é outras dificuldades que os habitantes do Oregon vão passar a sentir quando tiverem que pôr combustível. E depois, claro há a questão dos empregos.

É chato estar ao frio, diz mas ao menos tem um emprego.

A notícia da entrada em vigor da legislação quase passava despercebida não fosse uma publicação no Facebook de um canal televisivo do Oregon que perguntou aos seus seguidores se eram da opinião de que o estado deveria permitir os postos de combustível self-service.

Sandy Franklin foi uma das milhares de pessoas que trataram de responder à questão.

Escreveu "tenho 62 anos, nasci no Oregon e nem sei como é que se põe combustível. Digo não obrigado! Não quero cheirar a gasolina".

Ainda no Facebook, uma Mike Perrone escreveu que toda vida viveu naquele estado e recusa-se - com maíusculas - a pôr gasolina no seu próprio carro. "Já uma vez tive de o fazer, quando visitei o meu irmão na Califórnia e ia morrendo". Mike termina a mensagem dizendo que "este é um tipo de trabalho que só alguém especializado pode realizar".

Já outro cidadão escreve que é contra porque "as pessoas mais idosas com deficiência ou com crianças no carro podem precisar de ajuda. Isto para não falar que sair do automóvel com outros em movimento pode não ser muito seguro". Por fim conclui que "é uma péssima ideia".

Com respostas deste calibre a publicação do canal televisivo acabou por se tornar viral e toda a América se pôs a rir com a reação dos habitantes do Oregon que consideram que devia continuar a ser proibido que qualquer pessoa possa pôr gasolina num carro.

Justin Steen é um dos goza com os compatriotas. Ele começa por explicar que na Pensilvânia o que se faz é "vestir um colete anti-balas e sair do carro com uma metralhadora. Pistolas normais", escreve, "não chegam para controlar o número de cães vadios e assaltantes que provavelmente o vão tentar atacar enquanto põe gasolina".

E depois diz ainda "tudo, mas mesmo tudo pode causar uma explosão numa bomba de gasolina. Ele recomenda que só se ponha gasolina quando a humidade estiver entre os 56 e os 64%. Fora disso" avisa "é morte certa e instantânea".

Tempos modernos no Oregon. Lá, só dois condados é que continuam a proibir os condutores de porem gasolina no seu próprio carro. Mesmo assim, estão à frente de New Jersey, o único estado cuja lei ainda não foi revista: em New Jersey os condutores ainda estão proibidos de porem gasolina no próprio carro.