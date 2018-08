Nota de 0€ com o rosto de Karl Marx é sucesso de vendas na Alemanha

O filósofo Karl Marx era um fervoroso crítico do capitalismo, mas ainda assim acabou com o rosto gravado numa nota com o valor simbólico de 0€ que, ironicamente, é vendida por três euros. A nota peculiar foi lançada por ocasião do 200º aniversário do filósofo e transformou-se num sucesso de vendas na Alemanha.



Mais de 100 mil exemplares da nota já foram vendidos, segundo Hans-Albert Becker, representante da empresa responsável pelo turismo em Trier, cidade onde nasceu Marx, citado pelo jornal brasileiro "A Folha de São Paulo."

As notas foram enviadas para mais de 40 países, sendo que a maior parte dos exemplares seguiu para a Ásia: "De 25 a 30 mil unidades foram certamente para a China", disse Becker.

O mesmo jornal avança que alguns clientes chegaram a comprar mais de 100 exemplares de uma vez.