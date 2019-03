A Nova Zelândia parou esta sexta-feira, uma semana após o ataque contra duas mesquitas que causou 50 mortos, para ouvir a chamada à oração islâmica e, em seguida, cumprir dois minutos de silêncio em homenagem às vítimas.

PUB

"A Nova Zelândia chora com vocês. Somos um", declarou a primeira-ministra, Jacinda Ardern, um dia depois de ter anunciado a proibição da venda de armas de assalto e semiautomáticas, como as que foram usadas no ataque da passada sexta-feira.

Foto: REUTERS

A chamada à oração, feita às 13h30 (0h30 em Lisboa), foi seguida por dois minutos de silêncio.

O imã da mesquita de Al Noor, Gamal Fouda, agradeceu aos neozelandeses todo o apoio: "Este terrorista procurou destruir a nossa nação com uma ideologia maligna (...) Mas, em vez disso, nós mostramos que a Nova Zelândia é inquebrável".

"Estamos com o coração partido, mas não estamos destruídos. Estamos vivos. Estamos juntos. Estamos determinados a não deixar ninguém dividir-nos", disse o líder religioso, sob os aplausos da multidão, que as autoridades locais estimaram em 20 mil pessoas.

Mais tarde, o funeral de 26 pessoas, incluindo o de Mucaad Ibrabim, de 3 anos, decorreu no mesmo cemitério onde foram já enterradas mais de 12 vítimas dos ataques.

O imã Fahim Imam, nativo de Christchurch, de 33 anos, voltou à cidade para a homenagem. "É simplesmente incrível ver como o país e a comunidade se uniram", disse.