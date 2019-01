Número de acidentes de aviões aumentou. Mais de 550 pessoas morreram em desastres aéreos em 2018

Os acidentes com aviões causaram 556 mortes, ao longo do último ano, enquanto em 2017 o registo foi de 44 mortes, de acordo com os dados da Aviation Safety Network.

Ao todo, registaram-se 15 acidentes aéreos fatais, no último ano. O pior acidente aconteceu em outubro, quando 189 pessoas perderam a vida, depois da queda de um avião da companhia aérea Lion Air, na Indonésia.

Entre os acidentes mais mortíferos de 2018, estão ainda: a queda de um avião em Cuba, em junho, na qual morreram 112 pessoas; um acidente no Irão, em fevereiro, que levou à morte de 66 pessoas e um acidente do aeroporto de Catmandu, no Nepal, em que 55 pessoas perderam a vida.

O ano anterior - 2017 - tinha sido considerado o mais seguro na história da aviação. Apesar da grande subida do número de vítimas mortais no último ano, o quadro geral tem vindo a melhorar ao longo das últimas duas décadas.

"Se a taxa de acidentes fosse a mesma de há 10 anos, teriam acontecido 39 acidentes fatais (...), e se fosse a taxa de há 18 anos, teria havido 64 acidentes mortais [em vez dos 15 registados no último ano]. Isto mostra o enorme progresso que houve em termos de segurança", afirmou o diretor executivo da Aviation Safety Network, em declarações à BBC.

Apesar da evolução, os acidentes continuam a ser uma enorme preocupação para a indústria da aviação, sendo que 10 dos piores acidentes aéreos de sempre aconteceram nos últimos cinco anos.

A maioria dos acidentes com aviões não regista sobreviventes. Falhas mecânicas, erros humanos e distúrbios causados pelo ambiente são as principais causas dos acidentes aéreos.