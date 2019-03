Número de mortes em Moçambique aumenta para 293, mas "vai subir"

O número de mortes provocadas pelo ciclone Idai em Moçambique ascende a 293 e poderá ainda subir, anunciou, esta sexta-feira, o primeiro-ministro, em conferência de imprensa na cidade da Beira.



"Temos um número de 293 mortos, mas acreditamos que o número vai subir", referiu Carlos Agostinho do Rosário, uma semana depois de o ciclone ter atingido Moçambique.



"Estamos no terreno. Em Buzi verificou-se que estavam ainda pessoas nos tetos e nas bancadas de campos de futebol", acrescentou.



"O desafio é libertar as populações", que ainda se encontram sitiadas, referiu o primeiro-ministro.



A informação atualizada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) aponta para 1.511 feridos e 344 mil pessoas afetadas.



Há 109 locais de acolhimento onde estão 89.000 pessoas (classificadas como "pessoas salvas") nas províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia - sendo que a maioria (62.000) corresponde a Sofala.



Segundo o INGC, estima-se que haja ainda 347 mil pessoas em risco, mais de metade nos distritos de Buzi e Dondo.



Os meios alocados para as operações de socorro correspondem a 120 especialistas em busca e resgate, 11 helicópteros e 29 barcos.



Há ainda no dispositivo dois aviões, duas fragatas, oito camiões e 30 telefones satélite.

