Número de mortes em Brumadinho sobe para 58

A agência de Defesa Civil atualizou para 58 o número de vítimas mortais confirmadas após a rutura de uma barragem em Brumadinho, no Brasil. Citada pela Globo, a agência confirma também 305 desaparecidos e 192 pessoas resgatadas vivas.

De entre os corpos retirados da lama, 19 já foram identificados, informou o tenente-coronel Flávio Godinho.

Nos últimos minutos foi encontrado também um autocarro com vítimas mortais no interior, o que vai levar as autoridades a estender as operações para lá da hora de término prevista para este domingo.

Este domingo, as operações de busca e salvamento tinham estado suspensas por existir um risco considerável de rutura de uma segunda barragem. A Vale, empresa que gere as estruturas, informou a meio da tarde deste domingo que esse risco tinha baixado, algo que permitiu às equipas voltar ao terreno.

