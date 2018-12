Número de mortos no atentado de Estrasburgo sobe para três

O número de vítimas mortais do atentado desta terça-feira em Estrasburgo subiu para três, segundo a última atualização feita pelas autoridades esta manhã.



"O balanço, ainda provisório, foi estabelecido em três mortos, cinco feridos graves e oito feridos ligeiros", indicou a prefeitura de Bas-Rhin.



O presumível autor do ataque, identificado como Chérif Chekatt, disparou pouco antes das 20h00 (menos uma hora em Lisboa) de terça-feira, em três pontos do centro histórico de Estrasburgo, no perímetro de um mercado de Natal.



As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem, envolvendo mais de 700 elementos, para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.



O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.



Quem é o atacante?

O homem mais procurado da Europa foi identificado como Chérif Chekatt, tem 29 anos e nasceu em Estrasburgo. Está ferido, consequência de uma troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.

Era conhecido da justiça pela prática de delitos comuns que não estavam relacionados com o terrorismo, mas pode ter-se radicalizado na prisão. Foi seguido pelos serviços de informação após se ter identificada "uma radicalização na sua prática religiosa", ainda que nunca tenha dado sinal de que poderia passar à ação.

Não são conhecidos os motivos que o levaram a atacar o Mercado de Natal de Estrasburgo esta terça-feira mas várias testemunhas ouviram-no gritar "Allah Akbar" (Deus é grande) antes de começar a disparar com uma arma automática e atacar pessoas com uma faca.



O Ministério Público francês abriu uma investigação por homicídio e tentativa de homicídio relacionada com uma organização terrorista, assim como por associação terrorista.

Chérif Chekatt foi referenciado por radicalização em 2016. Durante o período em que esteve preso, entre 2013 e 2015, atraiu a atenção das autoridades por causa de atos de violência, radicalização da prática religiosa e proselitismo.



No cadastro criminal conta ainda com 20 condenações por delitos comuns (violência, roubo, vandalismo) em França e na Alemanha, onde também cumpriu pena.

Na cadeia, segundo o secretário de Estado do Interior francês, Chérif Chekatt. "incitava à prática religiosa radical, mas nada permitiu detetar uma passagem à prática na sua vida quotidiana".

Já era procurado antes do ataque de terça-feira por causa de um assalto à mão armada com tentativa de homicídio, em agosto de 2018, mas nunca foi conhecido por delitos ligados ao terrorismo.

Deveria ter sido interrogado na terça-feira de manhã pela polícia e por funcionários da Direção Geral da Segurança Interior no âmbito deste caso, mas não se encontrava em casa. Aqui as autoridades encontraram apenas uma pistola e uma granada.

