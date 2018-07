O berço dos ninjas no Japão está a perder... os ninjas

Iga, uma pequena cidade do Japão conhecida pela educação de ninjas, está com um grave problema demográfico, com a diminuição da notória da população.

A NPR conta que o local conhecido como o berço dos ninjas não conseguiu salvar o património e só no ano que transato perdeu mais de mil residentes, uma crise que afeta não apenas a cidade mas todo o país.

Tóquio e Yokohama estão a 'roubar' habitantes e nem os salários dos ninjas, que vão dos 23 aos 75 mil dólares anuais (19 e 64 mil euros) levam os jovens a ficar.

A situação demográfica está ainda a prejudicar o festival que todos os anos traz 30 mil turistas à cidade, tendo em conta que os ninjas não são suficientes para as demonstrações que o público procura.

"Durante o período do festival, visitantes e também pessoas locais vêm aqui. Todos se vestem como um ninja, passeiam e divertem-se, mas recentemente eu sinto que isso não é suficiente", explica Sakae Okamoto, presidente de Iga, alertando para o facto de ser necessário continuar a lutar para que o berço dos ninjas seja a tradição que sempre foi.