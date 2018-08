O dia em que as torneiras ficaram sem água em Caracas

No hospital da Universidade Central da Venezuela, um dos maiores de Caracas, quase todas as casas de banho estão encerradas. Os doentes são obrigados a encher recipientes numa torneira do rés-do-chão onde, por vezes, corre um fio de água.

Quando os médicos abrem as torneiras para lavar as mãos antes de uma cirurgia nada sai.

Os cortes do abastecimento de água são a última estocada de um ano cheio de más notícias, da malnutrição à hiperinflação, espoletadas pela crise económica no país.

Caracas está assente sob um vale verdejante a cerca de 900 metros de altitude e a água que abastece a cidade é retirada de linhas de água subterrâneas. Contudo, o parco orçamento e escassez de peças estão a levar a falta de manutenção.

Cerca de 75% dos residentes em Caracas dizem que não recebem água regularmente e 11% dizem que a água suja que lhes sai da torneira já provocou problemas de pele e estômago.

A professora universitária Mariangela Gonzalez, de 64 anos, tem 127 garrafas e recepientes à porta de casa. Quando há água numa das fontes públicas da cidade "temos de correr".