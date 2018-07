Era uma vez uma casa muito modesta, no Soweto, em Joanesburgo. Eram 8h30 do dia 25 de fevereiro de 1990 quando José Cutileiro, embaixador de Portugal na África do Sul, visitava Madiba.

"Julgo que o único embaixador que o tinha visto antes de mim era o embaixador britânico", confessa José Cutileiro.

Mandela procurou tranquilizar os portugueses, a primeira comunidade imigrante na África do Sul a convidar Mandela para jantar.