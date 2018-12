O antigo ministro da Administração Interna e da Defesa, Nuno Severiano Teixeira considera que o aparecimento de movimentos como o dos Coletes Amarelos em França e noutros partidos deve-se ao facto dos cidadãos "não se sentirem representados" pelos partidos políticos e outras organizações como os sindicatos. Numa entrevista no programa "O Estado do Sítio" na TSF, o antigo governante explica que há mais poder individual devido às redes sociais. "Há um poder que os cidadãos têm hoje e que não tinham há uns anos atrás", frisou.

Nuno Severiano Teixeira deixa ainda um alerta aos partidos que estão a perder a influência sobre um vasto número de cidadãos. "Os partidos tradicionais têm de ter uma atenção muito especial a isso porque os cidadãos sentem que os partidos representem os seus interesses e anseios e, por outro lado, também não sentem que os governos estejam a dar respostas às suas necessidades", sublinhou o antigo professor universitário.

Questionado sobre a ética das relações internacionais, Nuno Severiano Teixeira diz que não há decisões de política externa ou internacional "que não envolvam um julgamento ético". "As decisões envolvem naturalmente interesses mas esses interesses não podem ser desligados dos valores", defendeu.

Já sobre o estado atual da democracia europeia, Nuno Severiano Teixeira não concorda com a ideia de uma "divisão entre os países do norte e os países do sul". O ex-governante aponta que as diferenças assentam "nos defensores da democracia liberal e os defensores dos regimes iliberais", como é o caso da Hungria liderada por Viktor Orbán.

Nuno Severiano Teixeira é professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa, onde dirige o Instituto Português de Relações Internacionais. É atualmente Professor Visitante na Universidade de Georgetown, nos EUA. Foi Ministro da Administração Interna e Ministro da Defesa durante os governos de José Sócrates e António Guterres.

