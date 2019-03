O índio que aprendeu tudo sozinho e teve a melhor nota no exame para Medicina

Chama-se Farato, é da etnia Matipu, nasceu da Aldeia Kuikuro e cresceu na Aldeia Buritizal, ambas na região do Alto Xingu, no estado do Mato Grosso.

Como tantos outros índios do Brasil, Farato, como é chamado, passou a infância a pescar e a jogar futebol, entrando na escola apenas aos 10 anos para se alfabetizar. No entanto, teve de sair da aldeia indígena, por necessidade dos seus pais, e foi obrigado a abandonar da escola, completando a alfabetização através de jornais e revistas que apanhava jogados pelo chão.

Hoje, Farato é notícia por ter conseguido vaga na Universidade Federal de Mato Grosso, em Matemática, e estar, desde este mês, habilitado também a cursar Medicina, após passar em primeiro numa prova a que concorreram milhares para apenas seis lugares.

Percorreu 340 quilómetros de Canarana, a cidade onde vive, até ao local do exame de admissão, ao volante de uma moto que teve de carregar parte do caminho por causa da lama.

Entretanto, já realizara o sonho de se formar em enfermagem, trabalhando em part time como agente de saúde, com salário de 150 euros por mês, durante o curso, gastando a maior parte do dinheiro em lanternas para ler os livros noite adentro (já que no local onde mora não há luz elétrica) e, como contou, almoçando e jantando água muitas vezes.

É o Brasil que, no meio das tristezas, ainda nos consola com umas alegrias avulsas.