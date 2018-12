O melhor queijo do mundo é feito por 12 vacas. Só no próximo verão é que há mais

Venceu o prémio de Melhor Queijo do Mundo em novembro deste ano mas, tendo em conta as 12 vacas que produzem o leite que lhe dá origem, vai estar fora das prateleiras até ao próximo verão.

O fanaost é um queijo produzido na quinta Ostegarden, 22 km a sul da cidade de Bergen, na Noruega, por Jørn Hafslund. Do tipo gouda, foi escolhido entre 3.471 rivais de 41 países, incluindo Portugal, e dizem os entendidos que tem uma textura levemente cristalina, um sabor intenso e uma leve doçura leitosa. Ao The Guardian , Jason Hinds da Neal"s Yard Dairy, em Londres, reconhece que o queijo "nos transporta para outro local. Tem uma ótima textura e é um casamento maravilhoso de notas doces e salgadas." Além disto, dizem os especialistas, é guloso: salgado e crocante, quase sabe a caramelo.

Foto: Google Maps

As 12 vacas que produzem o leite que dá origem ao fanaost têm liberdade para vaguear pelos campos e, no verão, bebem água dos fjordes. O segredo do queijo, só o criador o conhece, pelo menos até ao próprio o ter revelado: os 14 tipos diferentes de erva de que as vacas se alimentam. "Quando provo o leite em casa é muito doce", disse ao The Guardian quando conseguiu finalmente recuperar do choque ao saber que tinha vencido o concurso. "O simples é muitas vezes melhor."

Por todo o mundo, milhares de apreciadores e até colecionadores de queijo tentam conseguir um queijo para si. A espera vai, no entanto, ser longa: a próxima cura de fanaost só estará concluída no verão de 2019.