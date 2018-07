O mundo parou para ver o eclipse lunar mais longo do século

O mundo assistiu, esta noite, ao maior eclipse lunar do século. No fenómeno em causa a Lua ganhou uma tonalidade vermelha em resultado da luz projetada no espaço pelo Sol.

O céu precisava de estar limpo e a linha de horizonte, a nascente, desimpedida. Assim foi em muitos locais do planeta. Os olhos e as objetivas estavam apontados ao céu para ver um eclipse raro e visto pela primeira vez neste século.

A lua vermelha não tardou em aparecer. Porém, por cá, só foi possível apanhar o fenómeno já a meio. Apesar disso, muitos foram os sítios em Portugal onde o eclipse foi visionado.

Austrália, Antártida, Ásia, África, Médio Oriente, Europa, América do Sul, sul do Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico conseguiram ver o fenómeno, ao contrário da América do Norte, o único sítio que não teve esse privilégio. Eis as imagens do eclipse um pouco por todo o mundo.