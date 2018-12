O Natal de um português no Congo. "É um milagre como esta gente vive"

A TSF falou com um português que vive há mais de uma década na República Democrática do Congo.

José Arieira de Carvalho descreve um povo perseguido pela pobreza e que procura viver a mensagem religiosa desta época.

O jornalista Joaquim Ferreira conversa com o missionário José Arieira de Carvalho sobre o Natal na República Popular doCongo

Para o missionário comboniano este Natal é o décimo terceiro na República Democrática do Congo. Por isso, não se sente um estrangeiro em Kisangani, uma cidade com cerca de dois milhões de habitantes. Diz que a República Democrática do Congo é a agora a sua casa. Mas isso não faz com que desapareçam as saudades de Viana do Castelo. Sente "falta do bacalhau e saudades de estarmos todos juntos, os irmãos, as irmãs e os sobrinhos".

Em Kinsagani, o Natal é diferente do que se vive na Europa. "As pessoas preparam-se bem e a celebração é muito bela e longa, mas nem sequer damos conta. A missa de Natal pode durar três horas".

A outra diferença está relacionada com a febre das compras. Os congoleses gostam de oferecer presentes mas o poder de compra não permite nenhuma corrida às lojas. "O salário médio é de 1 euro por dia".

José Arieira de Carvalho confessa que, durante o tempo que passou na República Democrática do Congo, ganhou uma profunda admiração por um povo que não se deixa derrotar por nada. "De manhã ainda não sabem o que vão comer durante o dia. É um milagre como esta gente vive. À pobreza juntam-se outras coisas como a guerra e o Ébola".