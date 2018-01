O palhaço, o Krav Maga e as sementes crioulas

Não se pode acusar os membros do Congresso Nacional, a instituição mais mal avaliada pelos brasileiros, e o Presidente da República, cuja aprovação de 3% empata com as margens de erro das sondagens, de não terem trabalhado nos dias que precederam as festas.

Informa o Estado de S. Paulo que os deputados e senadores, depois de um ano cansativo em que salvaram duas vezes Temer de ser julgado pelos tribunais por corrupção, organização criminosa, obstrução à justiça e lavagem de dinheiro em troca de cargos, dinheiros e honrarias oferecidos pelo chefe de Estado, usaram a última quinta-feira antes do Natal para propor projetos, entretanto já ratificados pelo Palácio do Planalto, vitais para o sofrido povo brasileiro.

Primeiro nomearam, por proposta do deputado Jorge Silva, urologista de profissão, o antigo Presidente Juscelino Kubitschek como patrono da urologia do Brasil. Depois, por iniciativa do deputado Popó, que é lutador de boxe, transformaram o 18 de janeiro em Dia Nacional da Luta Israelita Krav Maga. Sem se deterem, fizeram ainda do 10 de dezembro o Dia do Palhaço, atendendo à solicitação, não de Tiririca, o deputado que veio do circo, mas de um tal Paulo Ferreira, o deputado que ama o circo.

Na maratona de trabalho em Brasília houve tempo também para proclamar a cidade de Teutônia como Capital Nacional do Canto Coral, uma ideia do deputado Paulo Paim. Anchieta, no Sul do país, passou por sua vez a Capital Nacional da Produção de Sementes Crioulas.

Houve mais: a atenção de Temer, um Presidente que tem profundas crises política, económica e social para lidar, ainda foi desviada para assinar os decretos que declararam os dias nacionais do Delegado de Polícia, do Samba de Roda, entre outros.

De missão cumprida, o Congresso Nacional fechou então para férias. Regressa só após os festejos, merecidos, de Carnaval, em fevereiro.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da Rádio a crónica Acontece no Brasil.