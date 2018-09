Um microfone de esferovite com o símbolo da TV Globo desenhado, uma câmara de papelão coberta por um pano, a indignação com a falta de asfalto numa rua perto da sua casa na cidade de Ribeirão Preto, 300 quilómetros a norte de São Paulo, e o à vontade a falar em público tornaram Mirella Archangelo, repórter de 11 anos, numa celebridade instantânea.

Na peça, ou matéria como se diz no Brasil, ela pede ao repórter de imagem - que é o irmão dela, Peterson - para focar os buracos da rua Egydio Pedreschi por altura do número 507 e ainda indaga dois moradores - os também irmãos dela Marjorie e Pablo - sobre as dificuldades de percorrer o local.

Glória Maria, repórter premiada e veterana da TV Globo, viu as imagens, mostradas num noticiário local, e um dia resolveu interromper mais uma edição do Jornal Mirim - assim se chama o espaço noticioso do bairro - para delírio de Mirella e amigos.

A história terminaria feliz se acabasse por aqui. Mas ficou mais feliz ainda porque, seis meses depois, a prefeitura da cidade, pressionada, finalmente asfaltou a rua onde Mirella, Peterson, Marjorie e Pablo moram.

O correspondente da TSF no Brasil, João Almeida Moreira, assina todas as quintas-feiras no site da TSF a crónica Acontece no Brasil.