O Presidente, a conselheira, o marido dela e o Twitter. Ou, como irritar Trump e ter resposta imediata

Chamar louco a Donald Trump não é inédito, nem sequer raro. Já se escreveram artigos sobre o assunto e a questão até foi tema de debate . A novidade é que, agora, um antigo apoiante tornou-se num feroz crítico no Twitter. Para apimentar a história, George Conway, o advogado em causa, é marido da diretora de campanha de Trump e uma das mais fiéis conselheiras, Kellyanne Conway. Foi ela que cunhou a expressão "factos alternativos".

Os ataques do advogado não são novo, e Trump sempre os ignorou. Mas o tweet em que George Conway questiona a saúde mental do Presidente do Estados Unidos, foi a gota de água. E não ficou sem resposta. Conway, o marido, publicou uma lista com os sintomas de uma doença, o transtorno de personalidade narcisista, e perguntou a Trump "qual destes sintomas não tem?"

Trump respondeu à letra. Apelidou o advogado de "total loser", um fracassado, e num outro tweet veio acusar o ex-apoiante de estar ressentido por não trabalhar na administração republicana, ciumento do sucesso da mulher, acusando-o de ser um "marido infernal".

A resposta de Conway foi curta, mas clara: "You. Are. Nuts.", traduzindo, "Tu.Estás.Doido". Esta não é a primeira polémica pública do advogado com o clã Trump, que já antes se tinha envolvido com Eric Trump, filho do Presidente americano.

A partir daqui, a contenda escalou. Depois de, na quarta-feira, o marido ter dedicado mais de 24 tweets a criticar o Presidente, Kellyane Conway veio a público dar razão... a Trump. "O Presidente está, obviamente, a defender-me", disse em declarações ao jornal Político , acrescentando que Trump "tem deixado o assunto em paz por respeito por mim própria". Kellyane Conway questiona: "Pensa que não deveria responder quando alguém, sem formação médica, o acusa de ter um distúrbio mental? Deveria ficar tranquilo e não fazer nada?"

Kellyane já tinha criticado os tweets do marido anteriormente. Segundo o jornal The Washington Post, a conselheira já se teria referido a eles como "indelicados e desrespeitosos", sugerindo que George talvez o fizesse "por ciúmes".

Em declarações à CNN, George Conway explicou porque escreve no Twitter: "É confrangedor ver a falsidade e a incompetência de Trump. Escrevo para tirar este peso do meu peito. Se não, acabaria por gritar com ela [a mulher] sobre isso."

