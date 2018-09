O que leva os russos ao maior exercício militar desde a queda do bloco soviético?

A Rússia começou, esta terça-feira, os maiores exercícios de guerra desde a queda do bloco soviético e do fim do Pacto de Varsóvia.

Mais de 300 mil militares participam, durante uma semana, em ensaios de técnicas e táticas de batalha, numa demonstração de força que irá incluir exercícios conjuntos com os exércitos da China e da Mongólia.

O exercício, apelidado de Vostok-2018, é o maior alguma vez desenvolvido entre a Rússia e a China, que partilham mais de 4.200 km de fronteira terrestre.

Os jogos militares acontecem numa altura em que a tensão entre a Rússia e o ocidente tem vindo a aumentar. A NATO e os Estados Unidos da América garantiram, desde logo, que iriam monitorizar de perto os exercícios que começaram esta terça-feira e terminam a 17 de setembro.

O objetivo é preparar as tropas russas para missões de longa distância, testar a cooperação entre as forças terrestres e navais e aperfeiçoar todos os procedimentos militares.

Estes exercícios envolvem mais de mil aviões de guerra, duas frotas navais e todas as unidades aéreas russas. Estão ainda envolvidas 30 aeronaves chinesas e mais de 3.200 elementos do exército da China.

O presidente russo, Vladimir Putin, marcou presença em Vladivostock, elogiando as relações privilegiadas que a Rússia mantém com a vizinha China.

De acordo com a Reuters, a Rússia foi obrigada a convidar os exércitos da China e da Mongólia a participar nos jogos de guerra, dada a proximidade das fronteiras da zona do exercício com estes países, o que faria com que a ação russa pudesse ser encarada como uma ameaça.

Os analistas internacionais estão a olhar para a simulação de guerra russa como uma mensagem de que Putin encara a China como um aliado e os Estados Unidos como um potencial inimigo.

Já este mês, a Rússia tinha ensaiado um outro exercício militar, a leste do Mediterrâneo, durante o qual a zona do enclave rebelde de Idlib, na Síria, foi atingida por bombas.