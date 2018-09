Défice melhora 1,4 mil milhões de euros até agosto

As contas do estado melhoraram até agosto 1424 milhões de euros em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo agora os 576 milhões de euros.

O ministério das Finanças informa, em comunicado, que a receita melhorou 5,1%, com aumento da receita líquida do IVA (3,9%), do IRC (11,9%) e IRS (4,4%).

Do lado da despesa, a comparação ainda é difícil porque, ao contrário de 2017, este ano já não há duodécimos do subsídio de natal a funcionários públicos e pensionistas. Além disso, o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos ainda não está refletido na íntegra.

Em todo o caso, há um aumento de 2,2% na despesa até agosto, "explicada maioritariamente pelo aumento da despesa do Serviço Nacional de Saúde, atingindo máximos ​​​​​​​pré-troika, e das prestações sociais, em particular com a prestação social para a inclusão", afirma o ministério das Finanças.