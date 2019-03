Dez pessoas mortas numa escola em São Paulo. Sete são crianças

Pelo menos oito crianças foram baleadas esta quarta-feira numa escola em Suzano, São Paulo, no Brasil. A agência Reuters avança que sete crianças e um adulto morreram, bem como os dois autores do ataque que se terão suicidado de seguida.

PUB

De acordo com a Reuters, que cita a Folha de São Paulo , uma testemunha não identificada disse ao jornal que viu um dos atiradores a entrar na escola assim que as aulas começaram e atirar contra as crianças.

O mesmo jornal avança que a Polícia Militar adiantou que dois homem encapuzados, aparentemente adolescentes, atiraram contra os estudantes.