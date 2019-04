Oito feridos em colapso de grua sobre um dos maiores navios de cruzeiro do mundo

Oito pessoas ficaram feridas esta segunda-feira depois de uma grua ter desabado contra um navio de cruzeiro atracado nas Bahamas.

PUB

O Oasis of the Seas, da companhia Royal Caribbean ficou danificado e foi levado para uma doca seca para trabalhos de reparação.

Segundo comunicado da Royal Caribbean, nenhum dos feridos corre risco de vida.

Com capacidade para 6.300 passageiros, o Oasis of the Seas é um dos maiores navios de cruzeiro do mundo.