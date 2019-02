Oito mineiros resgatados com vida de mina de ouro no centro Zimbabué

Pelo menos oito mineiros foram resgatados com vida depois de terem permanecido quatro dias debaixo de terra numa mina de ouro inundada no centro do Zimbabué, anunciaram as autoridades.

"Oito pessoas foram resgatadas até agora no desastre das minas de Silver Moon e de Cricket", confirmou a rádio pública do Zimbabué ZBC.

Num breve vídeo, ZBC mostra como dois mineiros, aturdidos e com a roupa coberta de lodo, são levados com vida para a superfície por uma equipa de resgate, que utilizou potentes bombas para drenar a mina.

O acidente ocorreu na terça-feira à noite no distrito de Battlefields, na província de Mashonaland West (centro-norte), quando a parede de uma represa se desmoronou depois de fortes chuvas e inundou as minas, indicou o jornal diário estatal The Herald.

Nas minas de Silver Moon e de Cricket, localizadas em Kadoma, a 140 quilómetros a sudoeste da capital Harare, poderiam estar a trabalhar cerca de 70 mineiros no momento do acidente, segundo 'media' locais.

As duas minas incluem três poços enlaçados com cerca de 230 metros de profundidade e com túneis de cerca de 30 metros de profundidade, onde poderiam encontrar-se alguns dos mineiros presos.

Na sexta-feira, o Governo do presidente Emmerson Mnangagwa declarou esta tragédia um "desastre estatal", o que significa que os familiares das vítimas receberão uma ajuda económica para poder enterrar os seres queridos.

Em 14 de fevereiro, as autoridades já confirmaram a morte de pelo menos 23 mineiros, mas este inesperado resgate voltou a avivar esperanças de encontrar mais pessoas com vida.

Os problemas económicos no Zimbabué e a alta taxa de desemprego empurram cerca de 1,5 milhões de pessoas para minas ilegais, que segundo os 'media' locais extraíram mais da metade das 30 toneladas de ouro que o país produziu por ano.