Pelo menos oito mortos e 30 feridos num incêndio em prédio de luxo de Paris

Oito pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas na sequência do incêndio que deflagrou, durante esta madrugada, num prédio localizado num dos bairros mais caros de Paris, segundo o último balanço noticiado pelos meios de comunicação locais.

As autoridades suspeitam que o incêndio, que foi combatido por mais de 200 operacionais durante cerca de seis horas, foi um ato criminoso e já detiveram uma mulher suspeita.

Os bombeiros afirmaram ainda que conseguiram retirar cerca de 50 pessoas que se encontravam no prédio de oito andares.

O edifício fica na Rua Erlanger, 16.º distrito e é um dos bairros mais caros e tranquilos de Paris, perto do popular parque 'Bois de Boulogne' e a cerca de um quilómetro do estádio Roland Garros e perto do estádio do Paris Saint-Germain.

O procurador de Paris, Remy Heitz, afirmou que "a investigação está apenas a começar" e que ainda é muito cedo para determinar a causa do incêndio, mas que os dados preliminares apontam para um ato criminoso.

A suspeita, que vive no prédio que ardeu, foi detida perto do local, acrescentou.

De acordo com o jornal francês Le Monde, dos 30 feridos, seis são bombeiros.