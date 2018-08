ONU pede ao governo brasileiro que deixe Lula da Silva exercer direitos políticos

O comité de direitos humanos das Nações Unidas manifestou-se esta sexta-feira e pediu que Lula da Silva - acusado de corrupção e detido desde abril - tenha direitos políticos.

Lula da Silva é o candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores (PT) e lidera as sondagens para as eleições de outubro, mas é expectável que seja impedido de concorrer, porque a lei impede que condenados na justiça se candidatem a cargos públicos.

Em comunicado, o comité pediu ao governo brasileiro que "não impeça [Lula da Silva] de concorrer às eleições presidenciais de 2018, até que os seus recursos perante os tribunais sejam concluídos em processos judiciais justos."

No comunicado pode ler-se ainda que o governo brasileiro deve garantir "que Lula possa exercer os seus direitos políticos enquanto estiver na prisão, como candidato às eleições presidenciais de 2018", sendo que "isso inclui ter acesso apropriado à comunicação social e aos membros do seu partido político."