Um detido numa operação policial em Estrasburgo. Autor do ataque continua a monte

As autoridades francesas levaram a cabo esta quinta-feira uma operação na zona de Neudorf, em Estrasburgo, relacionada com o ataque ao mercado de natal da passada segunda-feira. Pelo menos uma pessoa foi detida e a polícia já confirmou que não se trata do principal suspeito. O homem identificado como Chérif Chekatt matou três pessoas e feriu pelo menos outras 14.

Strasbourg: opération policière en cours dans le quartier du Neudorf https://t.co/S7MKFWS5DEpic.twitter.com/QK2YqTB67V - BFMTV (@BFMTV) December 13, 2018

Polícias fortemente armados e protegidos por escudos avançavam pelo bairro e entravam em diversas casas, com armas automáticas prontas a disparar.

"Trata-se de uma operação de busca semelhante às que ocorreram nas últimas 36 horas. Não anuncia nada, e deixemos que o inquérito prossiga", declarou perante o Senado o ministro do Interior, Christophe Castaner.



"As buscas decorrem em diversos locais. De momento, ninguém pode dizer que a pessoa que procuramos se encontra em determinado local", confirmou uma fonte policial também citada pela AFP.



Um outro responsável policial precisou que esta operação foi desencadeada no âmbito do inquérito, mas não tem "por objetivo imediato" a detenção do suspeito.



As forças de segurança montaram uma operação de caça ao homem, envolvendo mais de 700 elementos, para tentar deter o autor do ataque, que ficou ferido numa troca de tiros com um soldado antes de abandonar o local.





O Governo francês elevou o nível de alerta no país para "emergência por atentado", com um reforço de controlo nas fronteiras, aumento de segurança nos mercados de Natal e mobilização de meios envolvidos no dispositivo antiterrorismo.



A cidade de Estrasburgo, localizada no nordeste da França, junto à fronteira com a Alemanha, acolhe a sede do Parlamento Europeu, recebendo sessões plenárias uma vez por mês.

