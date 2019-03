Ordem dos Médicos está a recrutar cinco clínicos para apoiar vítimas do ciclone Idai

A Ordem dos Médicos quer enviar uma equipa de cinco clínicos para apoiar as vítimas do ciclone Idai, que deixou um rasto de morte e de destruição em Moçambique.



A iniciativa envolve a Câmara do Porto, com a cidade da Beira.



O bastonário da Ordem dos médicos, Miguel Guimarães avança à TSF que a equipa será constituída por "um cirurgião geral, dois especialistas em doenças infecciosas, um pediatra e um especialista em saúde pública".

Miguel Guimarães adianta que "isto é uma missão inicial para trinta dias, do dia 10 de abril ao dia 10 de maio deste ano", mas admite a possibilidade de "fazer mais" no futuro.

"Há muita gente em situações complexas: pessoas que ficaram penduradas em árvores, nomeadamente miúdos, que estão há dias sem comer, que estão a entrar em situações de stress orgânico. Portanto, vamos ter um risco de infeção muito grande. As condições sanitárias, de repente, desapareceram", remata.

Como ajudar?

Um dia depois do apelo, lançado esta quarta-feira, já foram angariados 25 mil euros para ajudar as vítimas do ciclone Idai em Moçambique.

Se quiser ajudar pode fazer um donativo para a conta com o IBAN PT50.0010.0000.363191100017.4 ou por pagamento de serviços para a entidade 20999, com a referência 999 999 999 ou online no site da Cruz Vermelha.

Em comunicado enviado às redações, a Cruz Vermelha Portuguesa diz está a organizar o envio de cinco toneladas de alimentos e produtos de higiene que já foram doados, mas não está neste momento a receber donativos de alimentos ou bens de outra espécie, por diretiva expressa da Federação Internacional.

