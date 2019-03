Os filhos da guerra já não têm medo de ir à escola

São filhos da guerra que lhes destruiu a casa, a escola e os sonhos.

Dos quatro milhões de refugiados na Turquia, a maioria sírios, um milhão e 700 mil são crianças. Destas, 370 mil não vão às aulas, mas mais de 600 mil estão integradas no sistema de educação.

Em Adana, no sul da Turquia, onde o clima é ameno, muitos pais preferem ter as crianças a trabalhar na agricultura, em vez de frequentar a escola. Suna Tarhein, coordenadora na área da educação, conta que vê "muitas crianças nos semáforos, à espera para limpar os vidros dos carros que param no sinal vermelho. É muito triste e comovente. Queremos ajudar estas crianças".

Para evitar uma geração perdida, o governo turco, o Crescente Vermelho, a UNICEF e a União Europeia deram as mãos, para criar um programa de educação não formal (NFE), com cursos intensivos de turco e programas acelerados de aprendizagem, destinados aos refugiados com menos de 18 anos.

Nestes ALP, Accelerated Learning Programme, os estudantes seguem um projeto desenhado às suas necessidades, com quatro módulos de quatro meses cada. Alguns adolescentes chegam sem saber ler nem escrever, salienta a professora Abdellah, que encontramos numa aula de turco para o 3º ano. "São todos miúdos muito diferentes, mas quando começaram aqui, tinham todos a mesma expressão. Os rostos mostravam sempre medo, preocupação. Eram sempre muito tímidos, mas agora estão muito satisfeitos com aquilo que são e onde estão. E gostavam de continuar".

Na turma que aprende turco, Noush é das poucas que não veio da Síria. Nasceu no Iraque, há 13 anos, e há quatro que não andava na escola. "Na altura, não tínhamos cartões de identidade", recorda, "só tenho um irmão mais velho que trabalha e vivemos numa casa arrendada que custa 500 liras (turcas) por mês. O meu pai está doente e não trabalha. E a minha mãe é dona de casa."

Noush gostava de continuar a estudar, sonha ser enfermeira, enquanto outros alunos ambicionam ser professores, médicos ou polícias. "Já pensam no futuro, o que não acontecia quando começaram as aulas", afirma a professora Abedallah. "Há uma grande diferença. Estavam traumatizados, por exemplo, quando lhes pedia para fazer um desenho, alguns faziam desenhos da guerra, dos campos de batalha. Portanto, foi difícil ultrapassar os traumas, mas agora, estamos bem".

Gfrian, 17 anos, começou a frequentar o ALP há um mês. Antes, tinha muito medo de ir à escola. "Não é uma coisa nova", relata a mãe de Gfrian, "desde que estávamos na Síria, ela tinha medo de ir à escola. Queria ficar sempre em casa. Mesmo no início, quando ainda ia, as notas não eram boas". O especialista em educação da UNICEF, Kamil Kurtul, confirma que "muitas destas crianças nunca estiveram matriculadas. Há muitos desafios: o primeiro é o peso financeiro. Infelizmente, é suposto as crianças estarem a contribuir para o rendimento da família, o que quer dizer que não podem ir às aulas, ou se o fazem, é muito limitado. O segundo problema é a barreira linguística, que limita o desempenho escolar".

Desde maio de 2018, quando o ALP arrancou, 7637 crianças voltaram às aulas. O objetivo é que até ao final de novembro, sejam 20 mil alunos nas mais de 20 províncias onde o programa está a ser aplicado.

Além do programa acelerado de aprendizagem, o sistema não formal de educação integra também os cursos intensivos de turco (TLC).

Num Centro de Juventude em Seyhan-Adana, Ahmed, 15 anos, sorri na sala onde começou a aprender a língua. "Quando chegámos à Turquia, o Ahmed tinha medo e esteve sem ir à escola durante três anos", lembra a mãe, Aisha. Agora, estuda turco e espera ser transferido no próximo ano letivo, para uma escola pública turca, onde vai matricular-se no 8º ou 9º ano. Sendo o único dos três filhos que quer continuar os estudos, Ahmed sonha em ser médico.

A família veio de Aleppo, o pai e os dois irmãos têm uma casa de venda de falafel. "A Síria é a minha casa, mas aqui também é bom", afirma Aisha. "A família está toda aqui, ele vai em segurança para a escola. A casa tem água e luz, conseguimos trabalhar. Não é a destruição que havia na Síria. Talvez um dia toda a família volte, mas por enquanto é só destruição".

Desde o início do TLC, em janeiro de 2018, cerca de cinco mil jovens sírios tiveram aulas intensivas de turco. Em 3 meses, com aulas diárias, aprendem a língua e podem continuar para o sistema de educação formal. Aqui, as famílias com mais necessidades recebem uma verba, um incentivo, por cada criança que frequente a escola. O CCTE, Conditional Cash Transfer for Education, já beneficiou quase 490 mil estudantes, desde 2017, num total de 84 milhões de euros, financiados pela União Europeia.

Apesar do apoio, Omer Azizi, com três filhos, sente cada vez mais dificuldades. "Não há dúvida que o governo turco quer ajudar-nos, mas recentemente, as condições de vida tornaram-se muito duras. Isso afectou-nos a nós, sírios, e também ao povo turco". Por isso, Omer admite "ter de voltar para a Síria - mesmo que acabemos por morrer".

Para ajudar a família, Amri Artash vai trabalhar com o pai, quando sai da escola. O jovem, de 14 anos, frequenta o Centro de Educação Temporário, em Adana. Até ao meio-dia, está nas aulas; à tarde, constrói rosários com o pai e à noite, trata dos trabalhos da escola. "Quero ser um sheik, porque gosto de ensinar a religião no sentido certo. E quero acabar no Paraíso, em vez de ir para o Inferno - na Síria ou na Turquia".

A TSF viajou a convite da UNICEF, o Fundo da ONU para a Infância.