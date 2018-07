Pai de Santo que benzeu Temer agora quer ser bispo evangélico

No final do ano passado, Michel Temer foi benzido numa cerimónia pública pelo Pai Uzeda.

Roberval Batista Uzêda, pai de santo, sempre munido de guias do candomblé, a religião de origem africana muito disseminada no Brasil, e de folhas de louro, búzios e charutos, apetrechos tradicionais da fé em causa, ganhou notoriedade após aquele evento.

O seu terreiro de candomblé, que já pertencia à mãe dele, conhecida como Mãe Luiza, passou a ser mais visitado e a imprensa interessou-se pela sua vida.

Talvez por culpa da popularidade excessiva, outros pais de santo brasileiros passaram a criticá-lo. Terá contribuído ainda o facto de o benzido naquela ocasião no final do ano passado ser um político detestado por nove em cada dez brasileiros - na realidade, a média dá quase dez em cada dez.

No auge da fama, Pai Uzeda tornou-se íntimo de outro político relevante, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella. Sucede que Crivella é bispo da IURD - e sobrinho do fundador da igreja Edir Macedo - e muito persuasivo. Tanto que Pai Uzeda decidiu aposentar os búzios, os charutos e as folhas de louro e anunciou o desejo de se tornar bispo evangélico e distribuir bíblias.

"Por causa da minha mãe nunca tive opção, sempre me senti ligado ao candomblé, mas ao tornar-me evangélico quero atingir a felicidade plena", disse ao jornal O Globo o convertido Pai Uzeda, 53 anos, que entretanto ganhou um cargo de assessor na prefeitura carioca.

