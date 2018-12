Pai Natal presidencial. Obama visita hospital pediátrico vestido a rigor

O espírito natalício chegou ao Hospital Pediátrico Nacional, em Washington Noroeste, com um pai natal especial. Barack Obama enfiou um barrete vermelho e distribuiu presentes às crianças internadas naquele centro hospitalar.

De acordo com o The Washington Post, o diretor executivo e presidente do Sistema Nacional de Saúde Infantil, Kurt Newman, admitiu que a visita do ex-presidente dos EUA vai marcar os pacientes durante muitos anos: "Numa época tão movimentada do ano, quando ninguém quer estar no hospital, o seu calor natural elevou os espíritos destas crianças, dos seus pais e de cada membro da equipa."

Antes de sair, Obama agradeceu à equipa hospitalar por trabalhar durante as férias e gravou uma mensagem em vídeo para ser transmitida àqueles que ele não conseguiu visitar.