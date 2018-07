Pais de criança assassinada contam vida de medo numa carta enviada a Zuckerberg

Noah morreu aos seis anos no massacre numa escola de Sandy Hook, em dezembro de 2012, mas os pais nunca conseguiram fazer o luto pela perseguição de que têm sido alvo desde esse dia. Agora, seis anos depois, Lenny Pozner e Veronique de la Rosa escreveram uma carta a Mark Zuckerber a explicar o que têm vivido e a contribuição do Facebook na tortura que têm vivido.

Na carta a que o jornal The Guardian teve acesso, os pais contam que são perseguidos por grupos de ódio que acreditam em cenários de encenação dos massacres. As ameaças que são publicadas no Facebook, que chegam por telefone e até cara a cara, bem como as perseguições constantes passaram a fazer parte das famílias que perderam os filhos naquele dia fatídico.

Os grupos partilham as moradas na rede social e obrigam as vítimas a mudar de casa constantemente, algumas com filhos pequenos, e a viverem escondidas.

O medo com que têm vivido levou-os a escrever a carta e a explicar que as políticas do Facebook desfavorecem as vítimas e favorecem os abusadores e agressores. Mais ainda, realçam que fizeram várias queixas que foram ignoradas pela rede social de Zuckerberg.

Como tal, o casal pede que o Facebook mude as suas políticas e sugere um grupo protegido para as pessoas que sofrem este tipo de ataques e um contacto direto com a rede social para que as publicações sejam rapidamente removidas.