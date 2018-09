O sermão de Francisco aos mafiosos

O Papa Francisco dirigiu-se este sábado à Máfia Siciliana, para que os seus membros abandonem a vida de crime e violência, defendendo que a ilha italiana precisa de "homens e mulheres de amor, não de homens e mulheres 'de honra' ", usando o termo que os mafiosos usam para se definir.

Na capital da Sicília, o sumo pontífice avisou os membros da Máfia de que "não podem acreditar em Deus e ser mafiosos" ao mesmo tempo, apelidando-os de "queridos irmãos e irmãs".

Esta visita a Palermo é feita para relembrar a morte do Padre Giuseppe "Pino" Puglisi, assassinado por mafiosos em 1993, depois de desafiar o controlo da organização sobre um dos bairros mais perigosos da cidade.

Um mafioso não vive como um cristão porque o seu modo de vida é uma blasfémia perante o nome de Deus", disse Francisco durante o sermão da missa que celebrou esta manhã, perante 80 mil pessoas, no porto da capital Sicília.

As palavras do Papa aos mafiosos da Sicília

"Digo aos mafiosos: mudem, irmãos e irmãs! Parem de pensar em vós próprios e no vosso dinheiro. Convertam-se ao verdadeiro Deus, Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs", disse.

No sul de Itália, a Igreja Católica tem um passado conturbado no que diz respeito às relações com a organização criminosa.

O cardeal Ernesto Ruffini, arcebispo de Palermo entre 1945 e 1967 negou a existência da Máfia, considerando que o comunismo era a maior ameaça à Igreja.