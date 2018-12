O recado de Paris para Trump: "deixe-nos viver a nossa vida"

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Jean-Yves Le Drian, pediu este domingo ao presidente norte-americano para não se imiscuir nos assuntos internos franceses, após Donald Trump ter feito críticas relacionadas com o movimento dos "coletes amarelos".

"Digo a Donald Trump e o presidente da República (Emmanuel Macron) diz-lhe igualmente: nós não participamos nos debates norte-americanos, deixe-nos viver a nossa vida", declarou Le Drian numa entrevista televisiva ao ser questionado sobre mensagens do presidente dos Estados Unidos na rede social Twitter.

Trump voltou a criticar no sábado o acordo de Paris sobre o clima, considerando que o movimento dos "coletes amarelos" em França é a prova de que o pacto "não funciona".

"O acordo de Paris não funciona assim tão bem para Paris. Manifestações e tumultos por toda a França", escreveu o presidente dos Estados Unidos na rede social Twitter.

Very sad day & night in Paris. Maybe it"s time to end the ridiculous and extremely expensive Paris Agreement and return money back to the people in the form of lower taxes? The U.S. was way ahead of the curve on that and the only major country where emissions went down last year!