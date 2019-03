Deputados aprovam adiamento do Brexit, mas chumbam segundo referendo

Os deputados britânicos aprovaram o adiamento do Brexit, caso não se chegue a um acordo, com uma votação de 412 para 202. A moção do Governo que pedia a extensão do artigo 50.º passou no Parlamento, o que significa que o Reino Unido vai solicitar um adiamento do Brexit à União Europeia.

No início da votação, a Câmara dos Comuns rejeitou a possibilidade de adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia para que se realizasse um segundo referendo. A moção obteve 85 votos a favor e 334 contra.

A moção votada esta quinta-feira pedia um "prolongamento do período do artigo 50 [do Tratado de Lisboa] no Conselho Europeu de março de 2019, suficiente para efeitos de legislação e realização de uma votação pública em que o povo do Reino Unido possa dar consentimento à saída da UE em termos a determinar pelo Parlamento ou a manter o Reino Unido como membro da UE".

O objetivo do Governo era que fosse aprovado um adiamento até 20 de março, no cenário de existir um acordo para a saída, com o intuito de o Reino Unido já não participar nas eleições Europeias.

Além da rejeição de um novo referendo, a Câmara dos Comuns chumbou ainda, por três votos de diferença, o adiamento do Brexit para 30 de junho. Já na quarta-feira, os deputados tinham dito 'não' à mudança de data para 22 de maio.

