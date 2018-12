Parlamento britânico vai votar acordo final para o Brexit antes de 21 de janeiro

O parlamento britânico vai votar o acordo final para o Brexit antes do dia 21 de janeiro. O anuncio foi feito pelo porta-voz de Theresa May esta manhã, avança a Reuters.

A votação estava agendada para esta terça-feira, mas Theresa May decidiu adiar a votação "por tempo indefinido", por saber que o documento seria chumbado na Câmara dos Comuns.

"Até as discussões começarem, não é possível dizer quanto tempo vai ser necessário", justificou, para não se comprometer sobre uma nova data para o voto ao acordo de saída.

Em vez disso, a primeira-ministra britânica inicia esta terça-feira em Haia e Berlim uma série de encontros bilaterais com líderes europeus , numa corrida contra o tempo para conseguir "garantias adicionais" no acordo do Brexit que satisfaçam os deputados do seu partido Conservador.

Theresa May começa o seu périplo em Haia, para um encontro bilateral com o homólogo holandês, Mark Rutte. Segue-se um encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, e nos próximos dias estão marcadas reuniões com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

O acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado entre Londres e Bruxelas ao longo de 17 meses e aprovado no final de novembro pelos líderes europeus não agrada nem a opositores, nem a defensores do Brexit.

Os deputados do partido Conservador de May condenam sobretudo a solução conhecida por backstop, criada para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

O prazo-limite para a saída do Reino Unido da União Europeia é 29 de março de 2019.