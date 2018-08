Partido do poder no Zimbabué conquista maioria no Parlamento

O partido do governo União Nacional Africana do Zimbabué-Frente Patriótica (ZANU-PF) conquistou a maioria absoluta dos lugares na Assembleia Nacional, segundo resultados oficiais das eleições gerais de segunda-feira. O partido conseguiu 110 mandatos, enquanto o MDC (Movimento para a Mudança Democrática) apenas 41, numa Assembleia Nacional com 210 lugares.

Nas primeiras eleiçõs desde a queda de Robert Mugabe, o próximo presidente do Zimbabué ainda não foi anunciado.

As Nações Unidas e a União Europeia, que têm missões de observação, têm dado sinais de legalidade no processo, mas só hohe vão apresentar os relatórios preliminares.

A oposição fala em fraude eleitoral. "Recebemos os resultados de nossos representantes (...). Os resultados mostram além de uma dúvida razoável que ganhámos as eleições e que o próximo presidente do Zimbabué é Nelson Chamisa", o líder do MDC, afirmou na terça-feira um alto funcionário do partido, Tendai Biti.

Nelson Chamisa declarou que liderará protestos pacíficos se a votação for considerada irregular.